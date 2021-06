Hakimi, PSG unica offerta. Con il Chelsea basi diverse di dialogo – Sky

Nonostante le voci di un interessamento del Chelsea per Achraf Hakimi, offerte ufficiali in casa Inter non ne sono ancora arrivate. A riferirlo è Luca Marchetti – esperto di calciomercato di “Sky Sport” – che ha sottolineato come in ogni caso i londinesi, in caso di trattativa, sarebbero privilegiati rispetto al PSG.

TRATTATIVE E DIALOGHI – Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione su Achraf Hakimi e sull’interesse di PSG e Chelsea: «Le contropartite non sono ancora state inserite nella trattativa da parte dei londinesi. A livello ufficiale l’unica offerta è quella del PSG da 60 milioni di euro, che non bastano. Il Chelsea ha manifestato interesse. Dal momento in cui Emerson Palmieri e Christensen interessano ai nerazzurri, il dialogo potrebbe essere più proficuo rispetto a quello con i francesi. Le chiacchierate possono iniziare con delle basi diverse. È chiaro che se metti un giocatore in una trattativa, ricevi meno cash. Ma è più facile arrivare a una valutazione più alta e allo stesso tempo andare a recuperare un giocatore che avresti comunque dovuto prendere. L’arrivo di Christensen, inoltre, aiuterebbe la cessione di un difensore che non sia per forza Milan Skriniar, Alessandro Bastoni o Stefan de Vrij».