Hakimi è richiesto dal PSG, che vuole portarlo via dall’Inter appena un anno dopo l’acquisto dal Real Madrid. Come riportato in serata (vedi articolo) c’è un interesse serio dei parigini, ma Alfredo Pedullà ritiene che l’offerta sia insufficiente. Queste le sue parole in apertura di “Sportitalia Mercato”.

COSÌ NON VA VIA – Alfredo Pedullà aggiorna: «L’Inter ha questa situazione di Achraf Hakimi che è da seguire. Avendolo pagato quaranta milioni non si può cederlo l’anno dopo, anche per un discorso di plusvalenza, però puoi farlo se hai una necessità di cassa. Il PSG sta facendo sul serio, ha intenzione di mettere tanti soldi sul tavolo. Vedremo quale sarà l’allenatore, ma arrivano a una cifra vicina ai sessanta milioni che per l’Inter è insufficiente. L’Inter fa il suo gioco, però il gradimento è una roba seria così come i soldi che hanno. Va inserita in un sistema che è dover fare cento milioni per mettere a posto le cose».