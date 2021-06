Hakimi-PSG, situazione di stallo. Inter ferma sulle sue richieste – CdS

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza la situazione relativa ad Hakimi, esterno dell’Inter divenuto oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain. La trattativa sarebbe in fase di stallo

STALLO – Achraf Hakimi è un obiettivo concreto del Paris Saint-Germain. Il club transalpino, infatti, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, avrebbe messo sul piatto 70 milioni di euro, bonus compresi, per strappare il laterale marocchino all’Inter. Cifra alta, che però non soddisfa il club nerazzurro, disposto a privarsi di Hakimi per una cifra non inferiore agli 80 milioni. Leonardo, Ds dei parigini, è fiducioso: ha, dalla sua, il sì del giocatore. La dirigenza nerazzurra invece aspetta un’eventuale rilancio di Chelsea e Bayern Monaco.

SOSTITUTI – In caso di partenza di Hakimi l’Inter andrebbe a rinforzarsi sulle corsie esterne: a sinistra l’obiettivo è Emerson Palmieri del Chelsea. Per sostituire l’esterno marocchino, invece, sono al vaglio diverse piste: da Emerson Royal, di proprietà del Barcellona, fino ad arrivare a Nandez del Cagliari e Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.