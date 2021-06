Hakimi-PSG, siamo alle firme: ultime pratiche! Inter-Bellerin, no prestito

Hakimi e il PSG sono ormai alle firme. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, il club francese e l’Inter stanno completando le ultime pratiche burocratiche. Sul fronte Bellerin, invece, non c’è nulla di avanzato

FIRME – Achraf Hakimi e il PSG sono ormai alle firme come comunicato da Fabrizio Romano: “Inter e Paris Saint-Germain stanno completando le pratiche burocratiche e il contratto per Hakimi è in fase di firma. Non c’è ancora niente di avanzato per Hector Bellerin. L’Arsenal non sta valutando offerte di prestito ad oggi”.