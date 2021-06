Hakimi, il PSG resta in pressing. Col Chelsea niente di avanzato – Sky

Hakimi resta un nome spendibile sul mercato, a maggior ragione dopo il gran gol di ieri in Marocco-Burkina Faso (vedi articolo). Sul marocchino si è espresso Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, aggiornando sulle intenzioni di Chelsea e PSG.

MOLTO RICHIESTO – Achraf Hakimi è uno dei giocatori su cui si è discusso maggiormente in queste ultime settimane. L’Inter, a oggi, non ha ricevuto offerte che soddisfino la società e non ha intenzione di svenderlo. Secondo Fabrizio Romano restano due i club interessati, pur senza aver fatto passi avanti per portarlo via da Milano. Così il giornalista di Sky Sport, sul proprio account ufficiale Twitter: “Il PSG è sempre interessato a Hakimi, dopo l’offerta rifiutata da sessanta milioni di euro. Il Chelsea si è messo in contatto con il suo agente, ma non c’è nulla di avanzato al momento”.