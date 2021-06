Hakimi-PSG, questione di giorni. L’Inter cerca il sostituto: tre i nomi – CdS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, tiene banco la questione relativa ad Hakimi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, la cessione dell’esterno al PSG è sempre più vicina. Una volta finalizzata l’Inter andrà alla ricerca del sostituto

MERCATO – Achraf Hakimi è sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint-Germain. La deadline fissata, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” è quella del 30 giugno: la cessione, infatti, va formalizzata entro quella data per gli accordi presi con OakTree. La società, infatti, per il finanziamento di 275 milioni, ha stipulato, con il fondo americano, una serie di obiettivi economico-finanziari da raggiungere. La richiesta dell’Inter è di 65 milioni più 5 di bonus. Il PSG non è ancora arrivato alla cifra richiesta, ma la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve.

SOSTITUTI – Una volta ceduto Hakimi, in casa Inter partirà la caccia al sostituto, per regalare ad Inzaghi un esterno destro adatto al suo 3-5-2. Sono tre i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra: Zappacosta, di proprietà del Chelsea, Dumfries del PSV Eindhoven ed Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport