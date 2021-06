Hakimi, PSG può chiudere. Jordi Alba? La verità e il preferito di Inzaghi

Il PSG vorrebbe chiudere per l’esterno Achraf Hakimi, poi l’Inter penserà agli esterni: la verità su Jordi Alba e il preferito di Inzaghi.

RICHIESTA – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, mentre il Chelsea vorrebbe offrire contropartite tecniche, l’Inter chiederebbe un’offerta economica da circa 75 milioni di euro per Achraf Hakimi. In questo senso il PSG in settimana vorrebbe chiudere l’operazione di calciomercato.

INDISCREZIONI – Voci dalla Spagna parlano di un’interesse da parte del club nerazzurro per il terzino del Barcellona, Jordi Alba (vedi articolo). Si tratta di indiscrezione che però non troverebbe riscontro.

PREFERITO – Beppe Marotta sarebbe al lavoro sul capitolo esterni. Il preferito di Simone Inzaghi sarebbe Marcos Alonso. Per questo affare però si dovrebbero discutere i dettagli con i Blues dopo la cessione del laterale marocchino.

Fonte: SportMediaset.it