Hakimi resta in bilico per quanto riguarda l’Inter 2021-2022, complice il pressing del PSG. Alfredo Pedullà, nel corso di “Calcio Weekend Live” su Sportitalia, fa sapere che la prossima settimana i parigini proveranno ad aumentare l’offerta.

ASSALTO IN CORSO – Alfredo Pedullà non esclude la cessione illustre di Achraf Hakimi: «La cosa che stride è che di solito, quando fai un acquisto dodici mesi prima fra ammortamenti e plusvalenze aspetti un paio d’anni. Il PSG corre da solo, credo che allargherà l’offerta la prossima settimana coi bonus e arriverà a settanta milioni. Forse si spingerà un po’ di più, perché è una priorità. Partendo dal presupposto che Romelu Lukaku è imprescindibile, e avrebbe mercato in sessanta secondi, vedremo cosa farà Antonio Conte. C’è anche la possibilità Tottenham, ma credo che l’Inter si sia aggrappata a Lukaku. Dar via Hakimi per settanta milioni o più significherebbe insistere sulle altre conferme. Parlo di Lautaro Martinez, o Stefan de Vrij che sarebbe tutta plusvalenza. Se fai una cessione illustre, con tanti soldi, dimenticheresti il fatto che Hakimi è arrivato la stagione scorsa. Da questa cessione l’Inter si può fermare, o almeno questa è la speranza dei tifosi».