Hakimi al PSG, prenotate visite mediche. L’Inter riceve cifra fissa e bonus

Hakimi al PSG è, purtroppo, ormai in dirittura d’arrivo. Gianluca Di Marzio, nel corso del post partita di Italia-Austria su Sky Sport, annuncia come l’Inter abbia definito la cessione del marocchino con una cifra comprensiva di bonus. Prenotate le visite mediche.

SE NE VA – Gianluca Di Marzio comunica la cessione pesante in arrivo: «Hai parlato poco fa (si riferisce al conduttore Alessandro Bonan, ndr) di Romelu Lukaku, che non avrà più all’Inter fra i suoi compagni di squadra Achraf Hakimi. Non è più una sorpresa, ma in giornata sono stati definiti gli ultimi accordi col PSG. Lunedì farà le visite mediche. Operazione da sessanta milioni di euro più otto milioni di bonus facili, certi, e due più difficili. Se saranno raggiunti tutti i bonus l’Inter riceverà settanta milioni di euro da questa operazione».