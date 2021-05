Hakimi-PSG, non è ancora fatta: la richiesta dell’Inter per l’esterno

La trattativa per Achraf Hakimi al PSG non sarebbe ancora chiusa: l’Inter chiederebbe una cifra molto alta per l’esterno marocchino.

TWEET – Queste le parole all’interno di un messaggio su Twitter da parte di Marco Barzaghi, giornalista di “Sport Mediaset”, sulla trattativa tra PSG e Inter per l’esterno nerazzurro Achraf Hakimi. “L’Inter vuole 80 milioni per Hakimi non ancora fatto al Psg“.

Fonte: Twitter Marco Barzaghi