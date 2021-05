Hakimi-Psg, l’Inter non farà sconti: si attendono le prossime mosse – Sky

Hakimi piace molto al Paris Saint-Germain che deve però fare i conti con le importanti richieste dell’Inter (vedi articolo). Fabrizio Romano – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni

NO SCONTI – Achraf Hakimi potrebbe essere il sacrificabile in casa Inter, che però non ha intenzione di fare sconti: «Hakimi è una delle stelle dell’Inter su cui si ragiona in uscita. Va ribadito che l’Inter non ha intenzione di fare sconti. Il Paris Saint-Germain ha offerto 60 milioni di euro ma il club nerazzurro ne chiede almeno 80 per privarsi del marocchino. Quindi, se il Psg si spingerà su queste cifra c’è la serie possibilità che l’Inter decida di fare cassa con l’ex Real Madrid. Vediamo il Paris Saint-Germain che passi farà», afferma Fabrizio Romano.

SOSTITUTO – Per quanto riguarda il sostituto, il nome al momento è principalmente uno: «Va tenuto d’occhio Emerson Royal, che rientrerà al Barcellona dal prestito al Betis. Un giocatore molto apprezzato anche all’estero, un esterno offensivo molto rapido. Può essere uno di quei giocatori che al Barcellona può far comodo cedere per guadagnare. L’Inter ci sta pensando, il prezzo è tra i 20/25 milioni».