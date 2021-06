Hakimi, PSG lavora per migliorare l’offerta: fiducia! Chelsea in contatto – Sky

Hakimi è in partenza dall’Inter, che non scende sotto gli 80 milioni di euro per cedere il marocchino. Il Paris Saint-Germain è in vantaggio suo Chelsea (vedi articolo), che secondo Fabrizio Romano rimane in attesa. Di seguito l’ultimo aggiornamento del giornalista di “Sky Sport”

LAVORI IN CORSO – Achraf Hakimi è in partenza dall’Inter, che punta a incassare non meno di 80 milioni di euro. Secondo Fabrizio Romano, il PSG sta lavorando per migliorare l’offerta: «Il Paris Saint-Germain sta lavorando per migliorare la sua offerta per Achraf Hakimi. Il PSG sta diventando “fiducioso”. Il Chelsea è in contatto con il suo agente ma ancora in attesa, nessuna offerta».