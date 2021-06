Hakimi al Psg, cifra record per l’Inter. Bellerin? L’Arsenal spara alto − Sky

Hakimi è ormai alle firme con il Psg per una cifra intorno ai 71 milioni complessivi. Per l’Inter, si tratta di un incasso record dal 2009. Come riporta “Sky Sport”, tra i sostituti i papabili sono Bellerin e Zappacosta

CIFRA RECORD − Per Achraf Hakimi dall’Inter al Psg sembra essere ormai cosa fatta. Come riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”, le firme sul contratto sono in dirittura d’arrivo e per i nerazzurri si tratta di una cifra necessaria per rinvigorire le casse e record nella storia del club. Infatti, la cifra esatta è di 71 milioni di euro: 68 subito e tre che arriveranno in base a dei bonus. Dunque, la cessione di Hakimi è la più pesante in termini di denaro, davanti anche a quella di Zlatan Ibrahimovic al Barcellona nel 2009 per 69,5 milioni di euro.

SOSTITUTI − Secondo, sempre, Fabrizio Romano di “Sky Sport”, il sostituto del marocchino potrebbe essere Hector Bellerin dell’Arsenal (vedi scheda giocatore). I Gunners chiedono una cifra piuttosto alta relativa ai 20/25 milioni, tanto per l’Inter che vorrebbe il giocatore attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di mancato accordo, i nerazzurri punterebbero altri obiettivi, uno fra tutti Davide Zappacosta.