Hakimi, Psg avanti. Brozovic e Perisic via? Idee chiare Inter su uno – Sky

Tiene banco il capitolo mercato in casa Inter. Hakimi rimane l’indiziato principale per lasciare Milano, con il Psg che rimane avanti sul Chelsea in quanto offre solo cash. Come riporta “Sky Sport” attenzione anche alla situazione relativa a Brozovic e Perisic

FUTURO HAKIMI − Oltre all’acquisto di Hakan Calhanoglu (vedi aggiornamenti), l’Inter pensa anche alle uscite. Il solito nome indiziato a lasciare Milano rimane quello di Achraf Hakimi. Sul giocatore marocchino, sono sempre presenti Paris Saint-Germain e Chelsea, con i francesi, al momento, in pole position. L’Inter vorrebbe acquisire gli 80 milioni richiesti entro il 30 giugno e tutti questi soldi potrebbero arrivare proprio dalla società transalpina. Quanto al Chelsea, ci sono sempre in lizza alcune contropartite come Marcos Alonso e Davide Zappacosta che piacciono all’Inter. I nerazzurri, però, preferiscono solo cash in modo da reinvestire questo gruzzolo in maniera autonoma.

I CROATI − Questa sera saranno in campo i due centrocampisti della Croazia e dell’Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Sul regista l’Inter ha le idee chiare e vorrebbe assolutamente tenerlo. Invece, sull’esterno sinistro bisognerà capire cosa vorrà fare Simone Inzaghi con lui. Dunque, a differenza di Brozovic, Perisic non è sicuro di rimanere a Milano.