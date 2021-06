Hakimi, PSG accelera con l’Inter: anticamera dell’accordo, offerta grossa in vista – Sky

Hakimi si avvicina al PSG, che ha intenzione di alzare l’offerta e avvicinarsi alla richiesta (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, dopo aver dato le motivazioni dell’arrivo di Calhanoglu all’Inter (vedi articolo), nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha altre notizie.

CAMBI DI MERCATO – Gianluca Di Marzio aggiunge: «Sulle cessioni dell’Inter il nome è quello di Achraf Hakimi. Stiamo verificando in questi minuti se il PSG è arrivato a settantacinque milioni di euro. Se fosse arrivato a settantacinque milioni di euro sarebbe l’anticamera dell’accordo fra le parti, a patto che il giocatore accetti. Ma immagino che, a questo punto, Hakimi accetterà. Sa che il PSG può arrivare a settantacinque milioni bonus compresi. Per l’Inter sarebbe la cifra giusta per accettare l’offerta di Hakimi. Il PSG si avvicina sempre più».