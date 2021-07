Hakimi, presto nuovo giocatore del PSG. Niente Real Madrid

Hakimi presto sarà annunciato come prossimo giocatore del PSG. Come riporta Fabrizio Romano, il Real Madrid non sta innescando la clausola per pareggiare l’offerta dei francesi. Dunque, il laterale marocchino passerà dall’Inter al club francese

NIENTE OFFERTA − Hakimi presto sarà un giocatore ufficiale del PSG. Come riporta tramite un tweet Fabrizio Romano di “Sky Sport”, il Real Madrid non eserciterà la clausola per pareggiare l’offerta dei francesi. L’Inter, dunque, chiuderà la sua trattativa con il Paris Saint-Germain: «Il Real Madrid non sta innescando la clausola del “diritto di primo rifiuto” per Achraf Hakimi. Non c’è possibilità. I documenti sono firmati tra Inter e PSG per € 71milioni [bonus incluso]. PSG Hakimi sarà annunciato non appena il nuovo giocatore del PSG – lo stesso per Donnarumma e Sergio Ramos».