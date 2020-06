Hakimi per l’Inter ha rifiutato il Bayern Monaco, ecco il motivo – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che la voglia di Hakimi di giocare nell’Inter è tale che il giocatore ha detto no al Bayern Monaco.

NO AL BAYERN – Hakimi ha scelto l’Inter. Non è la solita frase fatta. Per giocare in nerazzurro il marocchino ha detto di no a un ingaggio più alto offerto dal Bayern Monaco. I tedeschi, che lo hanno studiato con attenzione nei due anni a Dortmund, hanno messo sul piatto un contratto da 7 milioni netti a stagione. Achraf ha preferito guadagnare meno all’Inter: il suo nuovo contratto sarà di 5 netti più bonus per i prossimi 5 anni.

SCELTA DI CARRIERA – Motivo? Hakimi è convinto che la Serie A lo completerà e sarà un trampolino di lancio per fare un ulteriore salto di qualità in carriera. Inoltre sa bene che il Bayern difficilmente vende e non voleva stare per tutta la sua vita sportiva in Germania.