Hakimi, offerta del PSG a ora non arrivata. Ma l’Inter la aspetta – Sky

Hakimi al PSG può concludersi entro breve, ma per ora l’Inter non ha ricevuto l’offerta che aspettava. Gianluca Di Marzio, a poche ore dall’ufficialità di Calhanoglu, si sposta su altre notizie: ecco quali da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

SI FA O NO? – Ecco le novità di stanotte di Gianluca Di Marzio: «Sembra vecchia quando è ufficiale, in realtà è ufficiale da oggi la firma di Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda Achraf Hakimi non è arrivata neanche oggi l’offerta da settantacinque milioni di euro del PSG, quindi per un’altra notte i tifosi possono dormire tranquilli. Ho qualche dubbio però che alla fine non arrivi».