Hakimi interessa tanto al PSG quanto al Chelsea. L’Inter aspetta offerte al rialzo, convinta di sacrificare il proprio esterno destro solo a determinate cifre. Come riportato da “Sport Mediaset”, si preannuncia un’asta di mercato

ASTA A DESTRA – La telenovela di mercato ormai è nota, sebbene offerte interessanti ancora non siano arrivate (vedi focus). Non c’è solo il Paris Saint-Germain su Achraf Hakimi, oggetto del desiderio di diversi top club europei. Sull’esterno destro dell’Inter si è inserito anche il Chelsea, che può alzare la posta e spingere il PSG a offrire più dei 60 milioni di euro attuali. Il Chelsea è pronto a far partire l’asta, che potrebbe terminare con l’offerta che può soddisfare le richieste dell’Inter: per Hakimi servono almeno 80 milioni. Li offrirà il PSG, il Chelsea o qualche altro club?