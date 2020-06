Hakimi, nato attaccante e cresciuto al Real Madrid: ecco le sue origini – GdS

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi ha scelto l’Inter per il suo futuro (QUI i dettagli della trattativa), e sarà a disposizione di Antonio Conte per la fascia destra. In realtà però come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” lui – cresciuto nelle giovanili del Real Madrid -, nasce attaccante. Ecco origini e curiosità del calciatore marocchino classe ’98.

ORIGINI – Achraf Hakimi nasce nel 1998 a Getafe, vicino Madrid. I suoi genitori, marocchini, sono arrivati in Spagna negli anni 80. Innamorato del pallone, inizia nel Deportivo Colonia, un club di Getafe. Nel 2006 all’età di 8 anni, un osservatore lo nota e lo porta nei pulcini del Real Madrid. Parte come centravanti, fino a spostarsi seconda punta e poi sulla fascia. All’età di 18 anni passa al Castilla, la seconda squadra del Real Madrid allenata dall’ex Inter Santiago Solari. Ci entra insieme all’amico Luca Zidane, fino dell’attuale tecnico. Zidane lo fa debuttare contro l’Espanyol nel 2017, poi il debutto in UEFA Champions League e la vittoria finale del titolo. Hakimi però ha bisogno di giocare con continuità, allora passa in prestito biennale al Borussia Dortmund: alla sua prima stagione mette a segno 4 gol in13 presenze.

Fonte: Gazzetta dello Sport.