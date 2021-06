Si scalda il mercato dell’Inter, che entro fine giugno vorrebbe fare cassa. Hakimi e Lautaro Martinez sono i più appetiti dalle big estere. Spunta un nome nuovo per l’attacco

CESSIONI − L’Inter è chiamata ad almeno una cessione eccellente per poter colmare le lacune economiche del club. Secondo “Sport Mediaset” i due principali indiziati rimangono sempre Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Per l’esterno marocchino, i nerazzurri vorrebbero incassare 80 milioni di euro, con Paris Saint-Germain e Chelsea al momento ferme a 60 milioni. I Blues, inoltre, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di come Marcos Alonso per abbassare le pretese dell’Inter.

Per Lautaro Martinez, che ha rifiutato il rinnovo di contratto, i nerazzurri chiedono circa 90 milioni di euro. Sul Toro è sempre forte il pressing di Atletico Madrid e Barcellona, con i catalani che potrebbero inserire la carta Emerson Royal per ridurre le richieste dell’Inter. In settimana, comunque, sarà a Milano il procuratore di entrambi i giocatori Alejandro Camaño.

UN NOME NUOVO − L’Inter, in ogni caso, vuole coprirsi le spalle in caso di partenza di Lautaro Martinez. Come riportano “Sport Mediaset” e “TuttoSport” (vedi articolo), i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sull’attaccante del River Plate Rafael Borré. Il centravanti colombiano è in scadenza di contratto con la società argentina, e piace al club nerazzurro.