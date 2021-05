Hakimi, l’interesse del PSG cresce ma il Real Madrid monitora

Achraf Hakimi piace molto al PSG, che probabilmente farà un’offerta all’Inter. Ed anche il Real Madrid monitora la situazione, secondo quanto riporta Fabrizio Romano.

INTERESSE – Il PSG è interessato ad Achraf Hakimi, fresco Campione d’Italia con la maglia dell’Inter. I nerazzurri non vogliono privarsi dell’esterno marocchino, ma un’offerta monstre è sempre da valutare. L’Inter lo ha acquistato dodici mesi fa per 40 milioni di euro, quindi ne servono almeno 60 per realizzare un affare e una plusvalenza. Una cifra che non spaventa i francesi, che tuttavia vogliono imbastire una vera e propria trattativa. A riportarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, che menziona anche il Real Madrid. L’ex club di Hakimi ha infatti l’opzione per pareggiare qualsiasi offerta i nerazzurri riceveranno per il numero 2: al momento però da Madrid non arrivano segnali di movimento.