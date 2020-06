Hakimi-Inter, ultimi 2 dettagli da definire. Visite mediche immediate – SM

Sembrano non esserci più dubbi sull’arrivo di Hakimi all’Inter. E i tempi sono strettissimi. Come riportato da “Sport Mediaset”, in queste ore si stanno definendo le ultime due cose rimaste in sospeso

COLPO IN ARRIVO – In casa Inter si stanno limando gli ultimi dettagli con il Real Madrid per regalare Achraf Hakimi ad Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Le discussioni riguardano i 5 milioni di bonus da aggiungere ai 40 pattuiti per la parte fissa, oltre alle modalità di pagamento. Hakimi effettuerà le visite mediche con l’Inter già all’inizio della prossima settimana, quando firmerà il contratto quinquennale da 5 milioni annui. Confermato tutto il resto, in attesa della fumata bianca.