Hakimi-Inter trattativa segreta, ingaggio definito. Dettagli burocratici – GDM

Hakimi-Inter trattativa segreta, ingaggio definito. Dettagli burocratici

Hakimi all’Inter sembra essere in dirittura d’arrivo, un colpo a sensazione con le notizie arrivate una dietro l’altra a partire da stamattina. Gianluca Di Marzio, che un’ora fa aveva annunciato le conferme di quanto filtrava dalla Spagna (vedi articolo), dà anche le cifre dello stipendio.

ANNUNCIO IMMINENTE? – È tutto pronto per un grande acquisto, che chi ha visto la partita di novembre col Borussia Dortmund ricorda bene. Gianluca Di Marzio prosegue con le notizie: “Achraf Hakimi all’Inter: cinque anni di contratto a circa cinque milioni a stagione (bonus compresi). Trattativa iniziata in segreto a marzo, oggi partita la macchina burocratica per definire clausole e dettagli”.