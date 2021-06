Hakimi, all’Inter serviva il cash. Sostituto? Fosse per Inzaghi scelta fatta – Rai

Hakimi sarà a breve un nuovo giocatore del PSG, con l’accordo con l’Inter raggiunto nel weekend. Paolo Paganini, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, segnala come per il sostituto bisognerà aspettare ma Inzaghi ha una preferenza. Che però non è certo scontato che arrivi.

CAMBIO DI FASCIA – Paolo Paganini riepiloga la situazione sugli esterni: «Achraf Hakimi deve essere ufficializzato. L’Inter ha detto no al Chelsea, che inseriva nella trattativa uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. L’Inter aveva bisogno di cash, il PSG dà sessantotto milioni più tre di bonus. Quale sarà il sostituto di Hakimi? Se fosse per la lista di Simone Inzaghi il preferito è Manuel Lazzari, dato che alla Lazio va Elseid Hysaj che è un pupillo di Maurizio Sarri».