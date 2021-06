Per Hakimi al PSG ormai ci siamo. Si rincorrono le voci di un affare ormai a un passo dalla chiusura, mancherebbero solo le firme. Le due società sono al lavoro proprio in queste ore per definire l’affare.

QUESTIONE DI ORE – Achraf Hakimi sta per diventare un giocatore del Paris Saint-Germain lasciando l’Inter dopo solo un anno in nerazzurro. Nei giorni scorsi si era parlato di un affare in chiusura entro domenica (vedi articolo) e secondo gli ultimi aggiornamenti si sta andando esattamente in quella direzione. L’Inter e il club francese starebbero limando proprio in queste ore gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’esterno marocchino a Parigi. I nerazzurri incasseranno una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni, bonus compresi. L’ultimo aggiornamento lo dà il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter: «Avevamo sempre detto PSG in pole per Hakimi e non Chelsea. Avevamo aggiunto entro domenica: lavori in corso». Un messaggio che fa capire come l’affare sia ormai alle battute finali, con Hakimi pronto a volare in Francia.