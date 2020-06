Hakimi, Inter e Real Madrid in videoconferenza: bonus da discutere – GDM

Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato, ha appena dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per portare Achraf Hakimi all’Inter: secondo alcuni sui tweet, i nerazzurri sarebbero dalle 18 in videoconferenza con il Real Madrid per definire gli ultimi dettagli.

CONTATTI IN CORSO – Prosegue a ritmi serrati la trattativa tra Inter e Real Madrid per portare Achraf Hakimi a Milano. Oggi l’esterno è sceso in campo per l’ultima volta con il Borussia Dortmund (vedi articolo), mentre la società nerazzurra è in conference call con il club della capitale spagnola per definire gli ultimi dettagli. Una videoconferenza iniziata alle ore 18 per definire gli ultimi dettagli della trattativa, ovvero i bonus da inserire.

