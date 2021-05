Hakimi, l’Inter non scende ma le possibilità di addio restano. Lukaku no – Sky

Hakimi è, al momento, il giocatore che ha più possibilità di lasciare l’Inter entro il 30 giugno. Questo stando al giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che invece esclude Lukaku dai cedibili. Ecco le sue parole dalla trasmissione “23”.

PREZZO FATTO – Su Achraf Hakimi la posizione del club, secondo Fabrizio Romano, è ben delineata: «Almeno ottanta milioni di euro. L’Inter non scende da questa cifra, è vero che Leonardo lo vuole più di Chelsea e Bayern Monaco che si sono informati. Il Real Madrid ha una clausola per pareggiare le offerte ma non si è mosso, il PSG sì arrivando a sessanta milioni. A queste condizioni non si vende Hakimi: la società ne vuole almeno ottanta. Hakimi è quello che ha più possibilità di lasciare l’Inter entro il 30 giugno. Romelu Lukaku ha tanti apprezzamenti all’estero, ma l’Inter non lo dà».