Hakimi-Inter, no recompra: al Real Madrid solo un piccolo vantaggio – Sky

Hakimi domani diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, con le visite mediche. Di Marzio, dopo aver parlato di Kumbulla (vedi articolo), ha altre notizie sui nerazzurri nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”: il Real Madrid ha soltanto un’opzione. Ecco le sue parole.



NIENTE RECOMPRA! – Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul nuovo acquisto nerazzurro, Achraf Hakimi: «Può fare anche più ruoli, giocare sia a destra sia a sinistra. È stata un’operazione lampo mediaticamente, ma l’Inter ci stava lavorando da tempo con l’agente Alejandro Camano e con Davide Lippi, che ha fatto da intermediario. Ha chiuso formalmente con lo scambio di documenti oggi: quaranta milioni di euro più cinque di bonus legati a vari piazzamenti, sia in campionato sia in Champions League. Cinque anni a più di cinque milioni di euro a stagione, in mattinata Hakimi sarà già a Milano per svolgere le visite mediche. Sarà una toccata e fuga, potrebbe non rimanere a Milano per dormire. Il Real Madrid non si è mantenuto nessuna recompra perché l’Inter non l’avrebbe concessa. C’è la possibilità che il Real Madrid possa pareggiare un’eventuale offerta nel caso in cui l’Inter decida di venderlo, ma il giocatore deve dare l’OK. Questo è l’unico piccolo vantaggio che l’Inter ha concesso al Real Madrid, in un’operazione brillantemente conclusa per Hakimi».