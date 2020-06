Hakimi, Inter e Real Madrid distanti ancora 5 milioni ma c’Ã¨ una sensazione

Hakimi, Inter e Real Madrid distanti ancora 5 milioni ma c’è una sensazione

Non sarebbe ancora fatta per Achraf Hakimi all’Inter: infatti il Real Madrid chiederebbe 5 milioni di euro in più

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la trattativa per Achraf Hakimi all’Inter non sarebbe conclusa. Il club nerazzurro metterebbe sul tavolo del Real Madrid 40 milioni, mentre il Real Madrid ne chiederebbe 45. Tuttavia ci sarebbe la sensazione diffusa che l’operazione possa andare a buon fine non appena si concluderà il campionato tedesco, dove l’esterno gioca in prestito con la maglia del Borussia Dortmund. Gli accordi mancanti riguarderebbero bonus e rate di pagamento. Si starebbe puntando a chiudere l’intesa entro il 30 giugno, anche se il calciatore non potrà essere tesserato prima dell’1 settembre.

Fonte: Monica Colombo – Corriere della Sera