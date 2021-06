Hakimi, l’Inter ha una deadline per eventuale cessione. Altri due in uscita – SI

Il mercato dell’Inter sarà per forza di cose autofinanziato. I nomi di Hakimi e Lautaro Martinez sono i profili più ricercati dalle altre squadre per poter fare cassa. Come riporta Sportitalia attenzione, però, anche alle situazioni di Nainggolan e Joao Mario.

CESSIONI − L’Inter prima dovrà vendere e poi penserà al mercato in entrata. Come riporta Sportitalia, i nomi più caldi in casa nerazzurra sono quelli di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. L’esterno destro marocchino è corteggiato da Paris Saint-Germain e Chelsea. La deadline per l’Inter è programmata per il 30 giugno anche se nessuna squadra, al momento, è arrivata ad offrire gli ottanta milioni richiesti dalla società milanese. Quanto a Lautaro Martinez, obiettivo dell’Atlético Madrid, la cifra pattuita dall’Inter è di circa novanta milioni di euro. A prescindere dalla situazione Hakimi e dal Toro, sono in uscita alcuni esuberi in casa nerazzurra, ovvero Joao Mario e Radja Nainggolan. Per il centrocampista portoghese, il prezzo fissato è pari a otto milioni, cifra che lo Sporting CP vorrebbe abbassare.