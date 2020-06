Hakimi all’Inter, annuncio ufficiale in arrivo! Tutte le cifre – Sky

Hakimi sarà un nuovo giocatore dell’Inter: di dubbi sembra non ce ne siano più. Fabrizio Romano di Sky Sport annuncia come sia tutto definito per l’arrivo del difensore marocchino, che oggi ha giocato la sua ultima partita col Borussia Dortmund (vedi articolo). Di seguito i dettagli.

È FATTA! – Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, sul suo account ufficiale Twitter, dà l’affare per chiuso: “Achraf Hakimi all’Inter, ci siamo! Accordo totale per quaranta milioni di euro più cinque di bonus al Real Madrid, trasferimento a titolo definitivo. Una clausola di recompra non è mai stata discussa: non c’è nessuna possibilità che sia inserita. Hakimi sarà dell’Inter la prossima settimana, sia con le visite mediche sia con l’annuncio ufficiale”.

