Hakimi-Inter, accordo ai dettagli! La valutazione col Real Madrid – Sky

Hakimi all’Inter è la notizia che ha scosso il pomeriggio, dopo il lancio dalla Spagna in mattinata (vedi articolo). Dario Massara, ospite di Sky Sport 24, va oltre annunciando l’affare in dirittura d’arrivo dando una valutazione col Real Madrid.

TUTTO FATTO! – Dario Massara avvicina il colpo a sensazione per la fascia. Dopo quanto annunciato dal suo collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio il giornalista approfondisce la situazione e dà l’affare in chiusura a breve: «L’Inter sta trattando Achraf Hakimi. Quest’anno è al Borussia Dortmund, ma è di proprietà del Real Madrid. Ci sono stati dei contatti fra le due società, la valutazione del giocatore è intorno ai quaranta milioni di euro. Ci sono lo stesso Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, i nerazzurri hanno già avviato i contatti con il Real Madrid e questo potrebbe essere un acquisto di grande spessore. Addirittura è un affare che potrebbe chiudersi a breve, l’Inter è parecchio avanti in questa trattativa. Sarebbe un colpo enorme: pensavamo potesse tornare al Real Madrid dopo le due stagioni al Borussia Dortmund, invece si è inserita l’Inter e potrebbe fare questo clamoroso colpo. Hakimi all’Inter è un affare che va verso la chiusura, titolo definitivo quaranta milioni di euro: mancano pochissimi dettagli».