Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Camano, agente di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez, in settimana porterà con sè delle novità in merito alla nuova offerta del PSG per il marocchino.

NUOVA OFFERTA – Inter, non solo Calhanoglu. In settimana atteso a Milano, Camano, procuratore di Achraf Hakimi. Secondo il quotidiano romano, l’agente presenterà all’Inter l’ultima offerta del Paris Saint-Germain per strappare il sì definitivo. La dirigenza dal canto suo spera che arrivi a quota 70 milioni. Resta in corsa, ma in svantaggio – non avendo l’accordo con Hakimi -, il Chelsea. Con i blues l’Inter spera di trovare un accordo sulla base di 55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, che piace sempre per la fascia sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno