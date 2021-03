Hakimi, in Premier League due top club lo vogliono! L’Inter non sente

Hakimi, Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Hakimi, arrivato questa estate dal Real Madrid dopo due ottime stagioni al Borussia Dortmund, si è imposto con continuità anche in Serie A con la maglia dell’Inter. Due club di Premier League hanno puntato gli occhi su di lui.

DALLA PREMIER – Hakimi è diventato un punto fermo dell’Inter targata Antonio Conte, capace di essere pericoloso in fase offensiva grazie ai suoi gol e i suoi assist, ma anche in fase difensiva, dov’è migliorato tantissimo grazie al lavoro del tecnico italiano. A soli ventidue anni, l’esterno marocchino dopo aver militato in Bundesliga e Liga, sta cercando di imporsi anche in Serie A. Dall’Inghilterra, però, parlano dell’interesse di due top club della Premier League, pronti a bussare alla porta dell’Inter e del suo entourage. Secondo quanto riportato da Telegraph, difatti, Arsenal e Chelsea sarebbero interessati al ragazzo. Soprattutto i Gunners sarebbero alla ricerca di un esterno destro, considerando la possibilità di salutare Hector Bellerin in estate, e l’ex Inter, Cedric Soares. La società nerazzurra ovviamente, non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore, considerato un punto fermo del club, soprattutto per le prossime stagioni.