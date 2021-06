Hakimi, in Francia parlato di rilancio e sorpasso PSG: le ultime

Hakimi è l’indiziato numero uno a lasciare Milano. L’esterno marocchino piace tanto a Chelsea e Paris Saint-Germain con entrambi i club che hanno iniziato una trattativa con l’Inter. Ecco le ultime secondo il portale francese le10sport.com

RILANCIO – Negli ultimi giorni si è parlato di un Chelsea avanti rispetto al Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi. L’arma in più dei Campioni d’Europa è data dalle possibili contropartite, ma in Francia Le10sport.com parla di un importante rilancio di Leonardo. Il club francese mette infatti sul piatto 70 milioni di euro avvicinandosi alla richiesta dell’Inter di 80 milioni (prima offerta da 60 milioni, ndr). In questo modo il PSG – complice anche l’accordo con il giocatore – si porta in vantaggio. Vedremo se le indiscrezioni che arrivano da oltralpe saranno confermate.