Hakimi, il PSG rilancia ma il Chelsea non molla: offerto Marcos Alonso – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Tuttosport” tiene banco la questione relativa ad Hakimi, esterno dell’Inter su cui è forte l’interesse di Paris Saint-Germain e Chelsea

RILANCIO – Sono giorni caldi per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, i nerazzurri, per questioni di bilancio, hanno necessità di completare una cessione entro il 30 giugno. E l’indiziato è Achraf Hakimi, su cui è forte l’interesse di PSG e Chelsea. I transalpini, secondo quanto riferisce il quotidiano, hanno alzato la loro offerta: 60 milioni bonus compresi. L’Inter ne chiede 80, ma a 70 milioni l’affare potrebbe concretizzarsi. In questo scenario, però, il Chelsea è deciso a non mollare la presa: per arrivare ad Hakimi sono pronti a mettere sul piatto circa 50 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, valutato dal club inglese circa 20 milioni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport