Hakimi, il PSG ha altre priorità: pronta offerta per un ex obiettivo Inter

Nonostante la scorsa settimana sembrasse una trattativa ormai a un passo dalla chiusura, Hakimi non sembra al momento essere la priorità per il PSG. Infatti, al momento, i francesi sarebbero in corsa per un altro giocatore; Georginio Wijnaldum, ex obiettivo dei nerazzurri.

CORSA A DUE – Il PSG lascia raffreddare – almeno per il momento – la pista Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta il giornale inglese The Sun, infatti, i francesi sarebbero in chiusura per un altro giocatore. Si tratta di Georginio Wijnaldum, che lascerà il Liverpool a parametro zero a fine giugno. Il centrocampista olandese sembrava ormai promesso sposo del Barcellona, ma il club parigino si è inserito nella trattativa offrendo al giocatore – che è stato anche un obiettivo, poi mollato, dell’Inter – il doppio dell’ingaggio. Non c’è fretta dunque per Hakimi.

