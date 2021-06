Hakimi, grande plusvalenza per l’Inter. Per il sostituto serve pazienza – SM

Hakimi e PSG, il matrimonio s’ha da fare. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, la trattativa sarà chiusa nei prossimi giorni per una cifra vicina ai 70 milioni. Il sostituto potrebbe essere Lazzari, ma prima bisogna aspettare le decisioni della Lazio sull’esterno.

PAZIENZA – Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain è il tormentone dell’estate nerazzurra e il ritornello è sempre lo stesso: affare in dirittura d’arrivo. Lo conferma anche “Sport Mediaset”. Sarà una cessione molto conveniente per l’Inter. L’esterno marocchino è arrivato per 40 milioni e andrà in Francia per 70. La società nerazzurra farà una plusvalenza di circa 30 milioni dopo solo un anno. Per l’eventuale sostituto i tifosi dell’Inter dovranno armarsi di pazienza (vedi approfondimento). Circola il nome di Manuel Lazzari, il giocatore che Simone Inzaghi meglio conosce su quella fascia. Claudio Lotito fino ad oggi è stato impegnato con la situazione della Salernitana. La trattativa entrerà nel vivo quando Maurizio Sarri avrà chiarito le sue intenzioni sul giocatore.

FLORENZI – Il passaggio di Hakimi al PSG, spinge Alessandro Florenzi lontano da Parigi. A fine prestito tornerà in Italia. L’esterno italiano però non vuole rimanere a Roma, vorrebbe giocare la Champions League. Il suo agente sta cercando una sistemazione. È un profilo che potrebbe interessare anche all’Inter.