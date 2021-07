Hakimi, è l’ora dell’addio all’Inter? Indizio eloquente sui social

Achraf Hakimi sta molto probabilmente per lasciare l’Inter. L’accordo col PSG è cosa fatta da giorni, il giocatore ora lancia un indizio inequivocabile sul suo profilo twitter.

Dopo giorni di voci e notizie confermate dagli stessi protagonisti della vicenda, sembra essere ormai giunta alla conclusione la telenovela Hakimi. Presto il laterale marocchino non sarà più un giocatore dell’Inter. L’accordo per il suo trasferimento al PSG è cosa fatta da giorni e oggi sembra proprio il giorno in cui il giocatore lascia Milano per trasferirsi a Parigi. E’ lo stesso Hakimi a dare la notizia con un tweet eloquente in cui posta solo l’emoticon di un aereo, chiaro segnale di una partenza che sarà rimpianta da tanti tifosi dell’Inter. Hakimi svolgerà quindi le visite mediche col PSG e firmerà un contratto fino al 2026.