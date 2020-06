Hakimi, dalla Spagna sicuri: Inter sulle sue tracce. Affare difficile – TS

Achraf Hakimi in questa stagione è letteralmente esploso con la maglia del Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid. Al termine della stagione il calciatore sarà valutato da Zidane, che dovrà fare le sue valutazioni vista la presenza anche di Carvajal. Il marocchino vuole giocare, e negli ultimi giorni in Spagna il suo nome è stato accostato all’Inter. Secondo “Tuttosport” però, l’affare ad oggi è difficile se non addirittura impossibile, ma c’è comunque una speranza.

AFFARE DIFFICILE – Achraf Hakimi in questa stagione è ufficialmente esploso con la maglia del Borussia Dortmund, dimostrandosi uno dei migliori terzini in circolazione in Europa. Il calciatore è di proprietà del Real Madrid, che potrà riabbracciarlo al termine dell’esperienza in Germania. Con 3 gol e 7 assist in 28 presenze totali, il calciatore comunque dovrà essere valutato da Zidane, che finora ha sempre puntato forte su Carvajal per quanto riguarda la corsia di destra. Il marocchino però non ha nessuna intenzione di fare la riserva di Carvajal, e desidererebbe una maglia da titolare. Secondo alcuni quotidiani spagnoli, il nome di Hakimi negli ultimi giorni è stato accostato all’Inter, ma l’affare in questo momento è a dir poco impossibile: il Real Madrid avrebbe fissato una cifra superiore ai 50 milioni. La situazione però potrebbe cambiare nel caso in cui il calciatore dovesse prendere tempo fino a ottobre, in modo tale da finire sul mercato gli ultimi giorni disponibili per le contrattazioni: a quel punto l’Inter cercherebbe di strappare un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Tuttosport.