Hakimi, contatti col PSG da settimane! Tre club sul laterale dell’Inter – RMC

Achraf Hakimi è ufficialmente entrato nel mirino del PSG. Lo riporta un giornalista dell’emittente francese RMC Sport. Il club transalpino non sarebbe l’unico ad aver messo gli occhi sul marocchino

AVVOLTOI – I calciatori dell’Inter, come tutto l’ambiente nerazzurro, sono rimasti parecchio scossi dall’addio di Antonio Conte. E sui pezzi pregiati della rosa cominciano ad arrivare i grandi club europei (anche se Suning non smantellerà la rosa). Secondo Mohamed Bouhafsi, capo redattore della nota emittente francese RMC Sport, da qualche settimana il PSG ha contatti serrati con Hakimi. Il laterale marocchino è diventato una priorità per il club francese. Ma sull’ex Dortmund ci sono anche altri grandi club europei: il Bayern Monaco e un’altra squadra di cui l’emittente transalpina non è riuscita a sapere il nome.

Depuis quelques semaines Leonardo, est entré en contact avec Achraf Hakimi. Le #PSG a fait de Hakimi sa priorité sur le flanc droit parisien.

Mais le PSG fait face à la concurrence de 2 grands clubs européen dont le Bayern Munich et un autre club dont le nom n’a pas filtré. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 27, 2021