Hakimi, col PSG accordo sull’ingaggio. L’Inter aspetta – SI

Hakimi resta in bilico e il PSG spinge per prenderlo. Secondo quanto segnala Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ci sarebbe un accordo sull’ingaggio ma non con l’Inter.

CESSIONE COSTRETTA? – Alfredo Pedullà non esclude l’addio: «Se devi rientrare di circa cento milioni entro fine giugno hai un estimatore per Achraf Hakimi, cioè il PSG. Loro si allargheranno almeno fino a settanta milioni. A me risulta che ci sia un’intesa di ingaggio da otto milioni a stagione, l’hanno un po’ impacchettato. L’Inter aspetta, di solito per vendere un giocatore del genere ci vogliono un paio di anni. Siccome vuole trattenere Romelu Lukaku e Lautaro Martinez l’Inter vuole aspettare che sfondino il muro dei settanta milioni. Poi, con Joao Mario e Radja Nainggolan, fai altre cose minori e trattieni gli altri».