Hakimi, Chelsea e PSG distanti da richiesta Inter: la sensazione

Achraf Hakimi sarebbe nel mirino di Chelsea e PSG che sarebbero però ancora lontani rispetto alla richiesta fissata dell’Inter per l’esterno.

OFFERTE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, in queste ore si sarebbe mosso anche il Chelsea per Achraf Hakimi. Anche i Blues avrebbero presentato una proposta da 60 milioni di euro. L’intenzione sia del club inglese che del PSG sarebbe quella intorno a questa valutazione. L’Inter però non sarebbe d’accordo e chiederebbe 80 milioni. Ci sarebbe quindi ancora una differenza.

CONTROPARTITE TECNICHE – La società inglese avrebbe contropartite tecniche per colmare questa distanza. I nomi sarebbero quelli di Emerson Palmieri e quello di Christensen. Per il club nerazzurro l’importante sarebbe che si arrivi a una valutazione di 80 milioni, magari attraverso bonus o appunto con contropartite tecniche. La sensazione sarebbe che il laterale possa essere ceduto solo se si dovesse arrivare a queste condizioni economiche.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano