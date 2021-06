Hakimi, si muove anche il Chelsea: l’Inter fa sapere una cosa

L’Inter ha le idee per il futuro di Achraf Hakimi, sul quale ora non ci sarebbe solo il PSG, ma anche il Chelsea: l’obiettivo dei nerazzurri.

CESSIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, la certezza sarebbe che l’Inter ha intenzione di cedere Achraf Hakimi entro il 30 giugno. Una scelta dovuta alla necessità di far quadrare i conti del club nerazzurro. Beppe Marotta dovrebbe cedere l’esterno marocchino al miglior offerente.

SOLO CASH – Interessato al giocatore non ci sarebbe più solo al PSG, ma anche il Chelsea (vedi articolo). La società meneghina vorrebbe incassare almeno 70 milioni di euro e non intenderebbe accettare contropartite tecniche. No dunque a Emerson Palmieri e Andreas Christensen, come la stessa Inter ha fatto sapere.

Fonte: SportMediaset.it