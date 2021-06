Achraf Hakimi è sempre il principale indiziato per lasciare l’Inter. Il Chelsea è la squadra, al momento, in pole per acquistarlo. Attenzione, riporta Baiocchini di “Sky Sport” anche alla non facile trattativa tra Inter e Cagliari per Nainggolan

CONTROPARTITE − Così Baiocchini sulla trattativa per Hakimi: «Può arrivare l’offerta per Achraf Hakimi e probabilmente dal Chelsea che non vorrebbe, però, arrivare agli 80 milioni. Ma ha delle pedine di scambio che piacciono all’Inter, come Marcos Alonso o Davide Zappacosta che ieri era, peraltro, a Milano con la sua compagna. Lui è ritornato al Chelsea dopo il prestito al Genoa e vorrebbe ritornare nuovamente in Italia».

COMPLICANZE − Infine, Baiocchini ha parlato delle difficoltà relative a Nainggolan: «Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere a Cagliari ma non è scontato. Inter e Cagliari non hanno trovato ancora nessun accordo. I 4/4,5 milioni sono tanti per la società sarda i e l’Inter dovrebbe concedere una buonuscita allo stesso giocatore per poterlo cedere. L’Inter ha, però, problemi in centrocampo, vista la sfortunata situazione di Christian Eriksen e quella di Stefano Sensi. Dunque, sta bloccando alcuni trasferimenti come Nainggolan o anche Lucien Agoume»