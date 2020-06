Hakimi arriva all’Inter grazie al lavoro di Ausilio: il colpo Ã¨ suo – TS

Hakimi arriva all’Inter grazie al lavoro di Ausilio: il colpo è suo – TS

“Tuttosport” riporta che il colpo Hakimi per l’Inter arriva grazie al lavoro di Ausilio, che ha fatto seguire il marocchino.

IL LAVORO DEL DS – Hakimi per l’Inter è un colpo di alto livello. Un colpo costruito in tre mesi di lavoro sotto traccia grazie all’intuizione di Piero Ausilio. Il dirigente ha deciso di puntare dritto sul ragazzo che, per età e duttilità, può essere il presente e anche il futuro dell’Inter. Il marocchino infatti sa giocare ovunque: a destra, ma anche a sinistra, laterale nella difesa a quattro, esterno alto, ma anche a tutta fascia con la difesa a tre. Su input di Ausilio gli 007 nerazzurri hanno concentrato i radar su Dortmund e lo hanno promosso a pieni voti. Un’intuizione quella di Ausilio sposata in pieno da Marotta che aveva garantito a Conte esterni di alto livello.