Hakimi all’Inter, arriva anche il comunicato ufficiale del Real Madrid

Dopo il comunicato ufficiale dell’Inter riguardo l’acquisto di Achraf Hakimi (vedi articolo), è arrivata anche la nota ufficiale da parte del Real Madrid, ormai ex club del giocatore.

COMUNICATO – “Il Real Madrid C.F. e l’Inter hanno chiuso l’accordo per il trasferimento del giocatore Achraf Hakimi. Il club vuole ringraziare Achraf per tutti questi anni di impegno, professionalità e comportamento esemplare fin dal giorno in cui è arrivato nella nostra cantera nel 2006 e gli augura tutto il meglio per la sua nuova tappa”. Con queste parole la società spagnola ha voluto non solo annunciare la cessione dell’esterno alla squadra nerazzurra, bensì anche ringraziarlo per quanto fatto in questi anni.