Hakimi al PSG, dettagli in definizione: Leonardo e Inter in contatto – Sky

IN CHIUSURA – Altro aggiornamento sulla trattativa tra Inter e PSG per il passaggio di Achraf Hakimi al club parigino. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano, in questo momento Leonardo sarebbe in diretto contatto con la società nerazzurra per lavorare sugli ultimi dettagli per il passaggio dell’esterno marocchino. Le negoziazioni sembrerebbero dunque essere veramente a un passo dalla chiusura.