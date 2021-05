Hakimi nelle prossime ora potrà salutare l’Inter dopo una stagione più che soddisfacente coronata con la vittoria dello scudetto. Il marocchino è l’obiettivo principala del PSG che, come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, è pronto a pagare 70 milioni.

IRRINUNCIABILE – Hakimi al PSG è ormai questione di ore, questo lasciano intuire le parole del giornalista Pietro Guadagno sul “Corriere dello Sport”. L’esterno marocchino l’anno scorso di questi tempi è stato acquistato dalla dirigenza nerazzurra per circa 40 milioni. Il calciatore li ha ripagati tutti, diventando uno dei protagonisti dello scudetto. L’offerta di 70 milioni, difatti, sarà tutta cash, e a queste condizioni l’Inter non può dire no. Simone Inzaghi è stato già informato della situazione, e dovrà pensare ai possibili sostituti. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, i nerazzurri potrebbero puntare proprio di Florenzi, che lascerà proprio il club francese per tornare a Roma. A quel punto sarà José Mourinho a valutare il futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.